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Tabiat parkında doğanın doğanın dengesini bozmayacak çalışma



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda doğanın dengesini bozmayacak bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, belediye olarak çevre düzenlemesine önem verdiklerini belirterek kamusal alt yapının düzenlenmesi konusunda çalışmaların artarak sürdürüldüğünü kaydetti. Doğanın dengesini bozmayacak bir çalışma yürüttüklerini anlatan Başkan Özdemir, "Doğa parkı, vatandaşlarımızın ilçemizin en uğrak yerlerinden biri olarak görmekte. Bu yüzden ilgi çok fazla, biz de bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre düzenlemesi olarak da yürüyüş yolu çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız doğanın dengesini etkilemeyecek şekilde, doğaya uyumlu bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



04.08.2017 14:50:33 TSI

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