YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Büyükakın ilçe ve beldeleri ziyaret etti

Vali Büyükakın ilçe ve beldeleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik'in ilçe ve beldelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Büyükakın ilk olarak, Gölpazarı ilçesi Kaymakamı Kadir Duman, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Kaçmaz ve İlçe Emniyet Amir Vekili Öner Sevük ile daire müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakam Duman'dan ilçe hakkında bilgi alan ve bir süre görüşen Vali Tahir Büyükakın, daha sonra Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'yı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında brifing aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ziyaretinde de, ilçenin asayişi hakkında bilgilendirilen Vali Büyüakın, 1995 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan er Murat Merlan'ın ailesini ziyaret etti.

Merlan'ın babası Salih Merlan ve annesi Hanife Merlan ile bir süre sohbet eden Vali Büyükakın, şehitlik mertebesinin en yüce makam olduğunu ifade ederek, ''Devlet ve millet için canını feda eden şehitlerimizi asla unutmayacağız. Huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz.'' dedi.

Ardından, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u ziyaret eden Büyükakın, belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler aldı.

(DA-AS-Y)



04.08.2017 14:50:46 TSI

NNNN

