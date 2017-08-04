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Akhisarlı muhtarlardan MASKİ'ye teşekkür



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, gerçekleştirmiş olduğu dere temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmaları ile vatandaşın can ve mal güvenliğini korurken yapılan hizmetlerden dolayı da takdir topluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde yürütülen faaliyetler dolayısıyla MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran'ı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Akhisar'ın Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, İnönü Mahalle Muhtarı Figen Saklıca ve Ulu Camii Mahalle Muhtarı Fatma Bayır ziyaret etti. Ziyarette, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak da yer aldı. Muhtarlar, yapılan hizmetler nedeniyle MASKİ'ye teşekkür ederek çalışmalar sayesinde dere yataklarının artık daha güvenli olduğunu söylediler.



"Manisalıların hayatını kolaylaştırıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, il genelinde yürüttükleri dere temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmaları ile önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "17 ilçede ihtiyaç sırasına göre belirlediğimiz derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk imalatı gibi çalışmalarımızla Manisalıların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Dere yataklarında yaptığımız çalışmalarla bitki kalıntıları, akıntı ile biriken kum ve çakıl gibi rüsubattan dolayı oluşan tıkanıklığı ve kötü kokuyu ortadan kaldırıyoruz. Muhtarlar derneği başkanları ile Akhisar ilçemizdeki muhtarlarımızda bizleri onure ederek teşekkür ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

(SC-Y)



04.08.2017 14:53:40 TSI

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