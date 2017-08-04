YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2. Ordu Komutanı Korgenral Temel, Vali Kaban'ı makamında ziyaret etti

2. Ordu Komutanı Korgenral Temel, Vali Kaban'ı makamında ziyaret etti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Kaban, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel'i valilik girişinde karşıladı. Korgeneral Temel ve Vali Kaban daha sonra valilik makamına geçti. Korgeneral Temel burada Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Kaban ile bir süre görüşmelerde bulundu. Korgeneral Temel, Vali Kaban'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Ziyaretinden dolayı Korgeneral Temel'e teşekkür eden Vali Kaban ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(BT-SD-Y)



04.08.2017 14:54:23 TSI

NNNN

