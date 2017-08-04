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2. Ordu Komutanı Korgenral Temel, Vali Kaban'ı makamında ziyaret etti

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:52
2. Ordu Komutanı Korgenral Temel, Vali Kaban'ı makamında ziyaret etti
2. Ordu Komutanı Korgenral Temel, Vali Kaban'ı makamında ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Vali Kaban, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel'i valilik girişinde karşıladı. Korgeneral Temel ve Vali Kaban daha sonra valilik makamına geçti. Korgeneral Temel burada Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Kaban ile bir süre görüşmelerde bulundu. Korgeneral Temel, Vali Kaban'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Ziyaretinden dolayı Korgeneral Temel'e teşekkür eden Vali Kaban ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(BT-SD-Y)

04.08.2017 14:54:23 TSI
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