Milas'ta çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
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Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen cezaevi firarisi, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince yakalandı.
Birçok suçtan sabıkası olduğu tespit edilen cezaevi firarisi K.K. Hayıtlı Mahallesinde devriye görevi yapan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince yakalandı. aklaşık bir ay önce Beçin Mahallesinde park halindeki tütün ürünleri aracının camını kırarak araç içerisinde bulunan 8 bin 500 lirayı çalarak kaçan K.K. bugün sabah saatlerinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi.
(ÇP-MB-Y)
04.08.2017 14:57:50 TSI
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