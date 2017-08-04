ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ta çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:56
Milas'ta çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
Milas'ta çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen cezaevi firarisi, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince yakalandı.
Birçok suçtan sabıkası olduğu tespit edilen cezaevi firarisi K.K. Hayıtlı Mahallesinde devriye görevi yapan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince yakalandı. aklaşık bir ay önce Beçin Mahallesinde park halindeki tütün ürünleri aracının camını kırarak araç içerisinde bulunan 8 bin 500 lirayı çalarak kaçan K.K. bugün sabah saatlerinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi.
(ÇP-MB-Y)

04.08.2017 14:57:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ortaca'da jandarmadan denetim ve radar uygulaması
YEREL

ORTACA'DA JANDARMADAN DENETİM VE RADAR UYGULAMASI
Balenin seçkin topluluğu &quot;Kuğu Gölü1&quot; ile Marmaris'te
YEREL

BALENİN SEÇKİN TOPLULUĞU "KUĞU GÖLÜ1" İLE MARMARİS'TE
Marmaris Semenderi'nin nesli tükenmesin
YEREL

MARMARİS SEMENDERİ'NİN NESLİ TÜKENMESİN
Fethiye'de polisi hırsızlara geçit vermiyor
YEREL

FETHİYE'DE POLİSİ HIRSIZLARA GEÇİT VERMİYOR
Milas'ta muhtarlar velilerden anlayış bekliyor
YEREL

MİLAS'TA MUHTARLAR VELİLERDEN ANLAYIŞ BEKLİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Milas'ta şube açtı
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN MİLAS'TA ŞUBE AÇTI
Kocadon, &quot;Bodrumspor Süper Lig hedefine doğru ilerliyor&quot;
YEREL

KOCADON, "BODRUMSPOR SÜPER LİG HEDEFİNE DOĞRU İLERLİYOR"
Milas'ta torbacılara operasyon: 2 gözaltı
YEREL

MİLAS'TA TORBACILARA OPERASYON: 2 GÖZALTI
Eski istihbarat Müdürü ByLock'cu çıktı
YEREL

ESKİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜ BYLOCK'CU ÇIKTI
Emniyet Müdürü Bilen'in sağlık durumu iyiye gediyor
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ BİLEN'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GEDİYOR
Milas'ta geçmişten günümüze ulaşan 'Menteşe Beyliği' gün yüzüne çıkartılıyor
YEREL

MİLAS'TA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 'MENTEŞE BEYLİĞİ' GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR