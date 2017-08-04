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Kula'nın yeni mezarlık alanı gömüye hazır hale getirildi

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:58
Kula'nın yeni mezarlık alanı gömüye hazır hale getirildi
Kula'nın yeni mezarlık alanı gömüye hazır hale getirildi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa genelinde mezarlık alanlarının bakımı, onarımı ve gasilhane inşaatı çalışmalarını son sürat sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Kula ilçesinde mevcut mezarlık alanının yetersizliği nedeniyle kamulaştırma yaparak, ilçeye yeni mezarlık alanı kazandırdı. Kazandırılan yeni mezarlık alanının gömüye hazır hale getirildiği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Kula ilçe mezarlığının yetersiz kalması nedeniyle kamulaştırma çalışması yaparak, ilçeye yeni mezarlık alanı kazandırdı. Kazandırılan yeni mezarlık alanında dolgu çalışması yapıldı ve tesviye edilerek gömüye hazır hale getirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ve ilçe mezarlık sorumluları, yeni mezarlık alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Daire Başkanı Serpil Çakır, çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Kula ilçe mezarlığında yeni mezarlık alanının yanı sıra Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalar yürütüyor. Mezarlık duvarlarının yenilenmesi, yıkılan mezarların düzenlenmesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarını hızla sürdüren ekipler vatandaşların ebedi istirahatgahlarının bakımlı olması için yoğun çaba harcıyor. Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmaları aynı titizlik ve hassasiyetle sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.
(SC-Y)

04.08.2017 14:59:39 TSI
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