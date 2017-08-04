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'Tatlı Hayat' 143 proje arasında ilk 16'ya girdi



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Tatlı Hayat' Projesi, Türkiye'de gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile IPA programları kapsamında uygulanan 143 proje arasında ilk 16 arasına girdi.

Edirne Merkez'de zihinsel engelli çocuğu bulunan işsiz annelere mesleki yeterlilik kazandırmak ve toplumsal bütünleşmelerine destek olmak, zihinsel engelli bireylerin toplumsal bütünleşmelerine destek olmak, kamuoyunda engelli hakları hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen proje, devam ediyor. Bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında 'Tatlı Hayat' projesinin işleyişi hakkında bilgiler verilirken zihinsel engelli çocuğu bulunan işsiz annelere butik pasta yapma kursu verildiği ve bu sayede işsiz annelerin bazılarının iş imkanı bulduğu kaydedildi.



"İlk 16 proje arasına girdik"

Projeyle ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Edirne Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı İsmet Açıkgöz, proje hakkında bilgi vererek, "2016 Kasım ayında başladığımız projede, ilk etkinliğimizi Şubat ayında Edirne Merkez'de zihinsel engelli çocuğu olan 15 kursiyer anneye iş hayatına ve sosyal hayata adaptasyon eğitimi vererek gerçekleştirdik. Ardından 600 saatlik butik pastacılık eğitimi verildi. Edirne'de pasta konusunda çok değerli bir işletme sahibi bizim hocamız oldu. Yaklaşık bin 200 tane formülün yarısından fazlasını bizimle paylaştı. Bundan sonra da yapacak işlerimiz var. Halkın bu dezavantajlı bireylere bakış açısını tespit eden bir anketin ardından farkındalık semineri düzenlenecek. Projemiz Avrupa Birliği Katılım Öncesi Destek Programı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından destekleniyor. Burada destekleri için Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ertuğrul Tanrıkulu'na çok teşekkür ediyoruz. Projede bizim yanımızda oldular. Bu işin tabii ki devamı çok önemli. Birkaç tane kursiyerimiz iş teklifi aldı ve işe başladı. Ama nihai olarak biz bu kursiyerlerin işletme sahibi olmasını hedefliyoruz. Bunun için de girişimlerimiz var. Kalkınma Ajansı ile görüşmelerimiz oldu. KOSGEB ile görüşmelerimiz oldu. Sonuçlandıkça kamuoyuyla paylaşacağız bunları. Türkiye çapında gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile IPA programları kapsamında uygulanan 143 proje arasında ilk 16 arasına girdiğimizi öğrendik. Özellikle ulusal basında da bir başarı hikayesinin paylaşılacağından bahsettiler" ifadelerini kullandı.



"Belki de ilk defa ekonomik özgürlüklerini ellerine alacaklar''

Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği Başkanı Sedef Durna ise, proje sayesinde belki de hayatlarında ilk defa ekonomik özgürlüklerini eline alacak olan bayanların çok mutlu olduklarını dile getirerek, "2012 yılında kurduğumuz derneğimizde, kendilerini ifade etme becerisi olmayan ve kendi başlarına hayatlarını idame edebilme yeterliliğini gösteremeyen bireylerin eğitim şartlarının iyileştirilmesi ile devam ettirilmesi için neler yapılabilir bunları araştırdık. Bunun dışında belki de en önemlisi anne ile babaları aramızdan ayrıldıktan sonra nerede ve nasıl güvenli bir şekilde kalabilirler, bunların araştırılmasını amaçladık. Bugüne kadar Edirne'de bulunan ve gönlü çok geniş olan destekçilerimizle birlikte oldukça yol kat ettiğimize inanıyoruz. Engelli Yaşam Merkezimiz var, annelerimizle çok fazla ilgilenmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklarına bakmak adına kendilerine ayıracak hiçbir zamanları olmadığı gibi sosyal hayatın da dışında kalıyorlar. Bu çok değerli projede bizim de ortak alınmamızla birlikte pastacılıkla ilgili bir kurs başlatıldı. Bayanlarımız 6 ay süresince çok mutlu oldular. Orada yaptıkları şeylerden o kadar mutlu oldular ki, ellerinden geldiğince herkese tattırmaya uğraştılar ve olumlu dönüş aldıktan sonra dünyanın en mutlu insanı oldular. İnşallah yeterlilik belgelerini de aldıktan sonra daimi olarak bir işletme sahibi olabilirler. Belki de hayatlarında ilk defa ekonomik özgürlüklerin, ellerine almış olacaklar. Bu da bir bayan için çok büyük bir mutluluktur. Emeği olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



"Özel bakıma ihtiyacı olan çocuğa sahip anneler için çok önemli''

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise, özel bakıma ihtiyacı olan çocuğa sahip annelerin iş hayatına atılmasının öneminden bahsederek, "Bir kadının iş hayatına atılması çok önemli. Özellikle böyle özel bakıma ihtiyacı olan çocuklara sahip anneleri, iş hayatına katılması çok önemli. 9-10 yıl önce belediye olarak bir proje yapmıştık. Annelere misk sabunu yaptırmıştık. Hiç unutmuyorum Saraçlar Caddesi'nde yürürken bir teyze beni tuttu, öptü. '61 yaşındayım ilk defa kendi kazandığım parayla börek yedim' dedi. Çok mutlu olduğunu dile getirdi ve bu beni o kadar duygulandırdı ki. Yani o kadar önemli bir şey ki bu. Ama özellikle de içerisinde bir engelli olan ailenin nasıl sorunlar yaşadığını, annelerin ne kadar önemli bir iş yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Zaten ben 1993 yılından beri engelli derneklerinde çalışıyorum." dedi.

(EY-MEF-Y)



04.08.2017 15:02:56 TSI

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