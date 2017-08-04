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Gazeteci Çakın'ın katliam fotoğrafları Kıbrıs'ta sergilenecek



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Kurtar Çakın, Kıbrıs Barış Harekatı'nda EOKA-B terör örgütü tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Katliamları'nın yıldönümünde KKTC'ye davet edildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yaptırılan 'Katliam Anıtı'nın açılışı 14 Ağustos'ta devlet protokolü, askeri erkan, katliamda hayatını kaybeden aile yakınlarının katılımıyla gerçekleşecek. Anıtın açılışından sonra 1974 yılında adada Günaydın Gazetesi adına 45 gün görev yapan ve katliamları çektiği fotoğraflarla dünyaya ilk kez duyuran gazeteci Kurtar Çakın'ın, "Kurtar Çakın'ın Objektifinden Katliam Fotoğrafları Açık Hava Sergisi" gerçekleşecek.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, 14 Ağustos'ta düzenlenecek törende şehitleri ebedi mekanlarına kavuşturmuş olmanın huzurunu yaşamayı umduklarını söyledi.

Gazeteci Kurtar Çakın ise o günlerü hatırlatarak, "Muratağa'ya gittiğimde çöpler açıldıkça yanmış boyunlar ve insan başları, parçalanmış vücutlar, kol ve bacakları birbirinden ayrılmış insanlarla karşı karşıya kaldım. İnsan olanın bakamayacağı bir görüntüydü gördüklerim. Gün ışığında ve ilk kez tarafımdan çekilen fotoğraflar dünya basınında da geniş yer buldu. Atlılar Katliamı ise 28. Tümen Komutanı Tümgeneral Fazıl Osman Paşa komutasındaki birliğin Magosa'yı fethetmesinden bir veya ikinci gün sonra ortaya çıktı. Buradaki manzara da Muratağa'daki gibi vahşiçeydi" dedi.

Sergi Yeniboğaziçi Belediyesi'nin himayelerinde, Cem Kar ve Mine Çeliker'in küratörlüğünde gerçekleşecek.

Gazeteci Kurtar Çakın üç yıl önce Adana'da geçtiğimiz günlerde de Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde Mersin'de sergi açmıştı.

(ELF-Y)



04.08.2017 15:04:33 TSI

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