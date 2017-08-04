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İl Genel Meclisi Ağustos ayı 4'üncü birleşimi yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisi Ağustos ayı 4'üncü birleşiminde 2 gündem maddesi görüşülürken, maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Bilecik İl Genel Meclisi toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ilk birleşimde günün ilk gündem maddesi olan, Bilecik köyleri ve ünitelerindeki içme suyu tesislerinde otomatik klorlama cihazı bulunmayanlara klorlama cihazı takılması ve mevcutlara bakım onarım çalışması yapılmasının 2017 yılı yatırım ve performans programına ilave edilmesi talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Günün ikinci maddesi olan, Bilecik Bozüyük ilçesi yeni mahalle 444 ada 3 nolu parselde İl Özel İdaresi adına kayıtlı bulunan taşınmazların yeni mahalle 8 derslikli anaokulu projesinin bahçesi olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Köy yollarında düzenleme

İl Genel Meclisi Ağustos ayı 2'inci birleşiminde 4 gündem maddesi görüşülerek, görüşülen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddesinde bulunan Güneş Enerji Santrali ve yol yapmak maksadıyla hazırlatılan imar planları gündeme alınarak komisyonlara havale edildi. Karara bağlanan maddelerde ise, Bozüyük İlçesi Doruk Köyü, Yeniçepni Köyü ile Osmaneli İlçesi Medetli Köyü ve Merkez ilçeye bağlı Yeniköy Köyü'ne 'Güneş Enerji Santrali' ile belirli taşınmazlar üzerine 'yol' yapmak maksadıyla hazırlatılan imar planlarının onaylatılması İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na havale edilmesi oy birliği ile kabul edilmiş oldu.

İl Özel İdaresine 7 Milyon 100 TL ek ödenek

İl Genel Meclisi Ağustos ayı 3'üncü birleşiminde 3 gündem maddesi görüşülerek, görüşülen maddeler karara bağlandı. Görüşülen ilk gündem maddesi olan, İl Özel İdare personel giderleri, yasal paylar, birim müdürlüklerinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımı giderleri ve 2017 yılı çalışma takviminde idarenin yatırım ve performans programında yer alan projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla ek bütçe verilmesi talebi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen madde, ilgili komisyon da olumlu görüş bildirmesi halinde İl Özel İdaresine 7 Milyon 100 TL ek ödenek aktarılması Meclisin gündeme gelerek oylanacak. Görüşülen diğer madde de ise; Merkez Okluca köyü güzergahının deplase edilmesi için İlyasbey kadastro alanında bulunan 143 ada, 1 no'lu, 144 ADA 1-5-6-8-9-16-17 No'lu parsellerin kamulaştırılması İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Plan ve Bütçe komisyonlarının olumlu raporları oylanarak 25 Kabul, 4 çekimser oy ile kabul edildi. Gündemin son maddesinde, Söğüt ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan tapunun 39 ada, 2-3-4-12-524 Numaralı parsellerin İdare adına satın alınarak kamulaştırılması 15 kabul, 4 çekimser oy ile kabul edildi.

İçme suyu tesislerinde otomatik klorlama cihazı

İl Genel Meclisi Ağustos ayı 4'üncü birleşiminde ise; 2 tane gündem maddesi görüşülerek, görüşülen maddeler oy çokluğuyla kabul edildi. 4'üncü birleşimin ilk gündem maddesi olan Bilecik köyleri ve ünitelerindeki içme suyu tesislerinde otomatik klorlama cihazı bulunmayanlara klorlama cihazı takılması ve mevcutlara bakım onarım çalışması yapılmasının 2017 yılı yatırım ve performans programına ilave edilmesi talebi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. İkinci gündem maddesi olan, Bilecik İl Özel İdaresi personel giderleri, yasal paylar, birim müdürlüklerinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımı giderleri ve 2017 yılı çalışma takviminde idarenin yatırım ve performans programında yer alan projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Görüşülen gündem maddelerinin ardından, toplantı sona erdi.

(DA-AS-Y)



04.08.2017 15:05:22 TSI

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