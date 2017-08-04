ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de eğlence mekanları denetlendi

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:04
Mersin'de eğlence mekanları denetlendi
Mersin'de eğlence mekanları denetlendi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanlarında denetim yaptı.
Yaz tatilinin başlaması ile beraber vatandaşlardan yoğun ilgi gören kafe, bar, restoran ve eğlence mekanları gibi halka açık işletmeler, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri ve Yenişehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimler kafe, bar ve restoran türü işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Adnan Menderes Bulvarı, Üniversite Caddesi ve GMK Bulvarı üzerinde yoğunlaştırıldı.
Vatandaşların daha güvenli, huzurlu, rahat ve sağlıklı ortamlarda istirahat etmeleri ve eğlenmeleri amacıyla düzenlenen denetimlerde toplam 80 işletme denetlendi. Yapılan denetimler esnasında 6 adet ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri, 4 adet canlı müzik ruhsatı olmadan faaliyet gösteren işyeri, 4 adet ruhsatta belirtilen faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren işyeri, 4 adet kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işyeri olmak üzere toplam 18 işletme hakkında yasal işlem uygulandı.
Denetimlerin sonunda zabıta ekipleri tarafından işletme sahiplerine sorumlulukları hatırlatılarak, daha dikkatli ve titiz olmaları konusunda uyarılar yapıldı.
(HSK-Y)

04.08.2017 15:06:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tarsus'ta çocuklar sünnet ettiriliyor
YEREL

TARSUS'TA ÇOCUKLAR SÜNNET ETTİRİLİYOR
Litvanyalı öğrenciler Mersin'de mutlu ayrılıyor
YEREL

LİTVANYALI ÖĞRENCİLER MERSİN'DE MUTLU AYRILIYOR
Çukurkeşlik Mahallesi'nin içme suyu şebekesi yenilendi
YEREL

ÇUKURKEŞLİK MAHALLESİ'NİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ YENİLENDİ
Erdemli Belediyesi Kızkalesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ KIZKALESİ'NDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Uygulamalı eğitimle öğrenciler kendilerini geliştiriyor
YEREL

UYGULAMALI EĞİTİMLE ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR
Toroslar'da oyunculuk sınıfı açılıyor
YEREL

TOROSLAR'DA OYUNCULUK SINIFI AÇILIYOR
Anamur'da deniz suyu temiz çıktı
YEREL

ANAMUR'DA DENİZ SUYU TEMİZ ÇIKTI
Mut'ta incir altın yılını yaşıyor
YEREL

MUT'TA İNCİR ALTIN YILINI YAŞIYOR
Vali Su, muhtarlarla buluştu
YEREL

VALİ SU, MUHTARLARLA BULUŞTU
Vali Su, Kocamaz'ı ziyaret etti
YEREL

VALİ SU, KOCAMAZ'I ZİYARET ETTİ
Güneykent Mezarlığı genişletiliyor
YEREL

GÜNEYKENT MEZARLIĞI GENİŞLETİLİYOR
Toroslar Belediyesi, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, MAHALLELERDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Elvan: &quot;2018'de yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz&quot;
YEREL

ELVAN: "2018'DE YILLIK ENFLASYONUN DAHA DA AŞAĞILARA İNECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"
Mersin'de Afrikalı ormancılara ormancılık eğitimi verildi
YEREL

MERSİN'DE AFRİKALI ORMANCILARA ORMANCILIK EĞİTİMİ VERİLDİ
Minik sporculara çocuk hakları eğitimi
YEREL

MİNİK SPORCULARA ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ
Akdeniz Belediyesi parkları revize ediyor
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ PARKLARI REVİZE EDİYOR