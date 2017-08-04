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Mersin'de eğlence mekanları denetlendi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Yaz tatilinin başlaması ile beraber vatandaşlardan yoğun ilgi gören kafe, bar, restoran ve eğlence mekanları gibi halka açık işletmeler, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri ve Yenişehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimler kafe, bar ve restoran türü işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Adnan Menderes Bulvarı, Üniversite Caddesi ve GMK Bulvarı üzerinde yoğunlaştırıldı.

Vatandaşların daha güvenli, huzurlu, rahat ve sağlıklı ortamlarda istirahat etmeleri ve eğlenmeleri amacıyla düzenlenen denetimlerde toplam 80 işletme denetlendi. Yapılan denetimler esnasında 6 adet ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri, 4 adet canlı müzik ruhsatı olmadan faaliyet gösteren işyeri, 4 adet ruhsatta belirtilen faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren işyeri, 4 adet kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işyeri olmak üzere toplam 18 işletme hakkında yasal işlem uygulandı.

Denetimlerin sonunda zabıta ekipleri tarafından işletme sahiplerine sorumlulukları hatırlatılarak, daha dikkatli ve titiz olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

(HSK-Y)



04.08.2017 15:06:21 TSI

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