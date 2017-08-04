İncesu'da Kur'an kursu temeli atıldı
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Şeyhşaban Mahallesinde Kur'an kursu temeli
attı.
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Şeyhşaban Mahallesinde çocukların yaz tatillerini ev kadınlarının da boş zamanlarını değerlendirmesi için Kur'an kursu açmaya karar verdiklerini söyledi. temel atma törenine, Başkan Karayol'un yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Şeyhşaban muhtarı Ali Uzun, Şeyhşaban Mahallesi sakinleri katıldı. Başkan Karayol, Kur'an kursunun tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
(SK)
04.08.2017 15:06:36 TSI
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