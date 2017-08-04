Kırşehir Belediyespor Kulübünden açıklama
(Fotoğraflı)
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediyespor kulübü tarafından yapılan açıklama ile spor kulübünün transfer uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik heyet ve transfer komitesi eksik olan mevkilere oyuncu taraması yapar. Belirlenen oyuncular teknik, idari ve performanslarına göre sınıflandırılır. Transfer komitesi kulüp başkanlığının yapacağı prensip anlaşmasının ardından taktiksel değerlendirme içeren rapor sunar. Yönetim Kurulu ve Kulüp Başkanı son kararı vererek transfer sürecini tamamlar."
Öte yandan kulüp Yönetim Kurulu Kırşehir Belediyespor adına menajerlik iddiası ile kulüp adına hiçbir futbolcu ile temasa geçilemeyeceğini de belirterek 3. şahıslarla Kırşehir Belediyespor Kulübünün hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti.
(EÖ-SK)
04.08.2017 15:09:12 TSI
NNNN