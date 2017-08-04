ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırşehir Belediyespor Kulübünden açıklama

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:06
Kırşehir Belediyespor Kulübünden açıklama
Kırşehir Belediyespor Kulübünden açıklama

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediyespor kulübü tarafından yapılan açıklama ile spor kulübünün transfer uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik heyet ve transfer komitesi eksik olan mevkilere oyuncu taraması yapar. Belirlenen oyuncular teknik, idari ve performanslarına göre sınıflandırılır. Transfer komitesi kulüp başkanlığının yapacağı prensip anlaşmasının ardından taktiksel değerlendirme içeren rapor sunar. Yönetim Kurulu ve Kulüp Başkanı son kararı vererek transfer sürecini tamamlar."
Öte yandan kulüp Yönetim Kurulu Kırşehir Belediyespor adına menajerlik iddiası ile kulüp adına hiçbir futbolcu ile temasa geçilemeyeceğini de belirterek 3. şahıslarla Kırşehir Belediyespor Kulübünün hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti.
(EÖ-SK)

04.08.2017 15:09:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AEÜ Stratejik Planı Altı aylık değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL

AEÜ STRATEJİK PLANI ALTI AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya Gümrük Müdürlüğü kurulumu için arsa tahsisini görüştü
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SALİH ÇETİNKAYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUMU İÇİN ARSA TAHSİSİNİ GÖRÜŞTÜ
Yağmurdan kaçan vatandaş camiye sığındı
YEREL

YAĞMURDAN KAÇAN VATANDAŞ CAMİYE SIĞINDI
AEÜ'ne yabancı öğrenci başvuru sayısında artış
YEREL

AEÜ'NE YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ
Mahalle muhtarları kültürel geziye katılacak
YEREL

MAHALLE MUHTARLARI KÜLTÜREL GEZİYE KATILACAK
Kardiyoloji uzmanı doktor için kampanya başlatıldı
YEREL

KARDİYOLOJİ UZMANI DOKTOR İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI
133 kişilik kafile hac için kutsal topraklara uğurlanacak
YEREL

133 KİŞİLİK KAFİLE HAC İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANACAK
Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri ve 4 sağlıkçı tahliye edildi
YEREL

KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERİ VE 4 SAĞLIKÇI TAHLİYE EDİLDİ