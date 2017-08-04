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Çocuk Üniversitesi ilk mezunların veriyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:08
Çocuk Üniversitesi ilk mezunların veriyor
Çocuk Üniversitesi ilk mezunların veriyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi yaz okulu 4 Ağustos'ta ilk mezunlarını veriyor.
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın Başiskele'ye kazandırdığı Yeni Neslin Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Deney ve Eğitim Merkezi Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin ilk yaz okulu öğrencileri keyifli bir yaz tatili yaşadı. Kursa katılan 170 öğrenci bu süreçte Ebru, Resim, Akıl Oyunları, Eskrim, Masa Tenisi, Okçuluk dallarında eğitim aldılar. Kampüs dışı eğitim günlerinde kültür amaçlı gezilere katılan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. 5 Ağustosta eğitimleri sona erecek yaz okulu öğrencileri Adagöl Mesire alanında bir araya gelerek aileleri ile birlikte piknik yaptı.
Başiskele'de yaşayan öğrencilere böylesi bir kampüsü kazandırdığı için Başta Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'a teşekkür eden yaz okulu öğrencileri hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini, yeni arkadaşlıklar kurduklarını ve keyifli bir yaz tatili geçirdiklerini belittiler.
(UK-GY-Y)

04.08.2017 15:09:41 TSI
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