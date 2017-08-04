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AEÜ Stratejik Planı Altı aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:08
AEÜ Stratejik Planı Altı aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Stratejik Planı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya başkanlığında yapılan toplantı Yunus Emre toplantı salonunda gerçekleşti.
Stratejik Plan Değerlendirme toplantısına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz, idari ve akademik birim amirleri ile üniversite personeli katıldı.
Belirlenen stratejik planın üniversitenin yol haritası olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Bilimsel verilerle yapılan stratejik planımıza uygun adımlar atarak buna göre çalışmalarımızı ve hedeflerimizi belirlersek fark yaratan bir üniversite oluruz. Zor bir şey değil bunu yapmak. Siz değerli çalışma arkadaşlarımın bu stratejik plana uygun çalışarak üniversitemiz için en iyisini yapacağınıza inanıyorum" dedi.
Yapılan toplantının ardından Rektör Karakaya tarafından stratejik planın hazırlanmasın da katkısı olan personele teşekkür belgesi verildi.
(EÖ-SK)

04.08.2017 15:09:53 TSI
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