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Şahinbey'de 121. sosyal tesis hizmete girdi



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Abdülkadir Güneş

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey'de 121. sosyal tesis, 25 Aralık Mahallesinde hizmete girdi.

Sosyal tesisin açılışna Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Canan Candemir Çelik ve Abdulkadir Yüksel katıldı. Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış törenine vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Açılışta konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şu konsept çok güzel, camimiz, sosyal tesisimiz, ve parkımız üçü bir arada. Bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hepsinin karşılandığı güzel bir mekana dönüştü. Bütün ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi her şeye koşuyoruz. Yine sosyal tesislerimizde gençlerimiz için eğitimlerimiz devam ediyor. Ve yine insanların en acılı gününde taziye evlerimizde ve taziye çadırlarımızda her türlü taziye hizmetimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Sıfırdan başladığımız yolda şu anda 121'inci taziye evimizi açıyoruz. Bunun yanı sıra 8 tane daha inşaatı devam eden taziye evimiz var. Buralarda Kur'an kursları ve sohbetler olacak. Ayrıca geniş taziye salonları, yemek bölümü, abdest alma bölümü ve mutfağı ile güzel bir mekana dönüştü" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ise ilçedeki 121. sosyal tesisin hayırlı olmasını dileyerek, "Tabi burada taziyelerimizi ve taziye ziyaretlerimizi gerçekleştireceğimiz gibi bunun yanı sıra sosyal tesis olması hasabiyle içerisinde dersliklerin olduğu ve ilim çalışmalarının olduğu bir sosyal tesis olması hasebiyle gençlerimiz çocuklarımız ve kadınlarımız için çok hayırlı bir hizmet olacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, bu tesisin bir külliye gibi olduğunu belirterek, "AK Parti'nin en önemli iki kalemi belediyeler ve sağlık hizmeti halk nezdinde fark yaratan icraatlarımızın olduğu alanlardır. Tartışmasız Türkiye'nin 'n iyi belediye başkanı sayın Mehmet Tahmazoğlu'dur. 21. Sosyal Tesisimizin hayırlı olmasını dileyerek sizide belediye başkanımızı da kutluyorum" diye konuştu.

AKG-SD-Y)



04.08.2017 15:12:35 TSI

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