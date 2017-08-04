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Litvanyalı öğrenciler Mersin'de mutlu ayrılıyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - 'Mersin MULTI 2017-Gençlik Değişim Programı' kapsamında Mersin'in kardeş şehri Litvanya'nın Klaipeda kentinden gelen öğrenciler, iki haftalık programlarının ardından Mersin'den güzel anılarla ayrılıyor.

22 Temmuz tarihinde başlayan programda, Litvanyalı öğrenciler, kendilerine eşlik eden Türk öğrencilerle birlikte Mersin'de unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Öğrenciler, hem birbirleri ile kaynaşma fırsatına ulaştı hem de birlikte Mersin'in tarihi ve turistik mekanlarını gezerek, karşılıklı olarak kültürlerini tanıma fırsatı buldu.

10 yabancı, 10 Türk öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrencinin dahil olduğu program sayesinde yaşları 14 ile 18 arasında değişen kız ve erkek öğrenciler, Mersin'i doyasıya gezdi.

Gezi programları göz doldurdu

Öğrenciler, program dahilinde hafta içleri sabah saat 08.00'den akşam saat 20.00'ye kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sosyal etkinliklere ve gezi programlarına katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın sosyal etkinlikleri ve gezi programları kapsamında öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile de bir araya geldi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ı da makamında ziyaret eden ve sonrasında tarih şehri olan Tarsus'un neredeyse her noktasını görme şansına erişen öğrenciler, Tarsus Şelalesinden St. Paul Kilisesine, Kleopatra Kapısından Taşkuyu Mağarasına varana kadar Tarsus'un önemli mekanlarını gezdi.

Öğrenciler, bowling turnuvası, yüzme gibi sportif aktivitelerin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı atölyelerinde seramik boyama ve resim yapma etkinliğine de katıldı. Yaptıkları resimleri ve seramikleri hatıra olarak ülkelerine götürecek olan öğrenciler, bu sayede 'MULTI 2017-Gençlik Değişim Programı'nı zihinlerinde unutulmaz kılacak.

Kanlıdivane, Cennet-Cehennem, Ayaş Ören Yeri gibi Mersin'in tarihi değerlerini de program dahilinde gezen öğrenciler, Narlıkuyu'da Yörük yemeklerinin tadına baktı.

(HSK-Y)



04.08.2017 15:15:39 TSI

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