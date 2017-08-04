şak Valiliği, Banaz Çayındaki kirlilik iddialarına kayıtsız kalmadı

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Uşak Valiliği, Banaz Çayındaki kirlilik iddialarına kayıtsız kalmadı



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Banaz çayında yaşanan kirlilik artışı ve Murat Dağı'ndaki siyanürle altın arama çalışmalarıyla ilgili yapılan haberlerin ardından Uşak Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Banaz çayındaki kirlikle ilgili olarak 2 işletme hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre gerekli iş ve işlemler başlatıldığı, Murat Dağı'ndaki altın arama çalışmalarının da yakından takip edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklama şu şekilde; " İlimizde bazı haber kanalları ve sosyal medyada yer alan çevre kirliliğine ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Banaz çayında yaşanan kirlilik artışının Sivaslı Yayalar Köyünün batısında yer alan köy kanalizasyonunun aktığı doğal arıtma tesisinden kaynaklandığı tespit edilmiş; Söz konusu tesisin bünyesinde önceki yıllarda oluşturulan 'tersip bendi' ıslah çalışmaları sırasında tersip bendinde meydana gelen yarılma sonucu atık suyun bir kısmının kuru dere yatağına akarak kirlilik oluşturduğu anlaşılmıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından söz konusu alanda kirliliğin birikmesine neden olduğu tespit edilen işletmeler denetim altına alınmış ve denetlenen iki işletme hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre gerekli iş ve işlemler başlatılmıştır.

Yine bölgede bulunan alabalık üretim çiftliğinde gerçekleştirilen denetimde tesis deşarjından ve Banaz çayı üzerinden su numuneleri alınmış olup analiz sonuçlarına göre konunun idari ve cezai yönleri değerlendirilip uygulaması gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan son günlerde özellikle sosyal medyada yer alan ve Murat Dağında planlanan altın madeni faaliyetinin çok büyük bir bölümünü oluşturan sahadaki ana üretim ve açık ocak bölümleri Kütahya il sınırları içerisinde kalmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde ise çok küçük bir kısmı kalan faaliyet sahasında (pasa dökümünün bir kısmı ile ilgili olarak) ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülmekte olup süreç Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir."

(BK-MB-Y)



04.08.2017 15:18:00 TSI

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