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Dünya Oyunları'nda ikinci olan Seda Duygu Aygün Başkan Kurt'u ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Polonya'da düzenlenen Wroclaw 2017 Dünya Oyunları'nda Kickboks'ta 2'nci olan Seda Duygu Aygün, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'a madalyasını getiren Aygün, Polonya'nın Wroclaw kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Oyunlarına Avrupa ve Dünya şampiyonalarının sonuçlarına göre en iyi sporcularının katıldığını anlattı. Kick boksun Dünya Oyunlarında ilk defa yer aldığını belirten Aygün, desteklerinden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti.



"SPORA VE SPORCUYA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Seda Duygu Aygün'ü tebrik eden Başkan Kurt, Aygün'e çalışmalarında başarılar diledi. Aygün'ün Eskişehir'in ve Odunpazarı'nın gururu olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Seda Duygu Aygün sakatlığına rağmen Dünya Oyunlarına katıldı ve ikinci oldu. Bu çok büyük bir başarı. Seda Duygu Aygün Odunpazarıspor Kulübü'nün sporcusu, biz spora ve sporcuya her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Seda Duygu Aygün gibi başarılı sporcular mutlaka desteklenmeli" dedi.

(MK-AS-Y)



04.08.2017 15:20:31 TSI

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