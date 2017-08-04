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Tarsus'ta çocuklar sünnet ettiriliyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:20
Tarsus'ta çocuklar sünnet ettiriliyor
Tarsus'ta çocuklar sünnet ettiriliyor

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye sünnet çağına gelmiş çocukları sünnet ettiriyor.
Sünnet çağına gelmiş bütün çocuklara kirve olmaya aday olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin mahalle muhtarlıklarına başvurarak kayıt yaptırmalarını istedi.
Medical Park Hastanesi'nde yaptıkları anlaşmayla sünnetlere başladıklarını belirten Can, çocukları sünnet ettirmenin dinimizde, örf ve adetlerimiz de çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Başkan Can, "Sünnet inancımız gereği her Türk erkeğinin başından geçecek bir olaydır. Vatandaşlarımız bunu bireysel olarak, değişik yerlerde bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrım gayrım yapmadan sünnet çağına gelen bütün çocuklarımızı sünnet ettireceğiz. Medical Park Hastanesi ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda sünnet olayını gerçekleştiriyoruz. Tabi bunların toplu olarak yapılması mümkün değildir. Belirli bir sıralama çerçevesinde yapılıyor. Sünnet olacak çocuklarımıza kıyafetlerini de önceden veriyoruz. Ben şimdiden sünnet merasiminin ailelere ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık içerisinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan bu sünnet merasimini gerçekleştirmiş oluruz" dedi.
Aileler Başkan Can'ın kendilerine kirve olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ettiler.
Başkan Can, sünnet olan çocuklara daha sonra toplu bir tören düzenleyeceklerini söyledi.
(ERY-Y)

04.08.2017 15:22:56 TSI
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