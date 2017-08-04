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Başkan Acar, muhtarlara belediye hizmetlerini anlattı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan Acar, Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Dinar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncoğlu, Yazı İşleri Müdür Vekili Serkan Utku, Mali İşler Müdürü Mehmet Ali Özel'inde katıldığı toplantıda merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantının açılışından konuşan Başkan Acar, belediye aracılığı ile yapılan hizmetlerden bahsederek, "2009 yılından bu güne kadar 1 milyon 319 bin 684 metrekare yol (219 km) yol yapmışız. Yol yapımında yüzde 775 artış yaşandı. Doğalgaz geçen yollarında oturması sonrasında çalışma yapılıyor. Yaklaşık yüzde 80 doğalgaza ulaştık, eylül ayı sonunda tekrar doğalgaz gelecek yüzde 90 a ulaşacağımızı tahmin ediyorum, doğalgaz abone sayısı ise 6 bin 633, 2018 yılı sonuna doğru Cumhuriyet Meydanı projesini tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Sosyal sorumluluk adı altında hoş geldin bebek' bin 141 adet bebek seti ve cenaze işlemleri yapılıyor. Şuan da hiçbir yere borcumuz yok, maaşlar ve ikramiyeler gününde yatıyor, bütçeyi belediye olarak çok iyi kullanıyoruz. Önceden şişirme nüfusa göre para geliyordu, 1 Nisan 2009'dan sonra ise adrese dayalı nüfus sistemine geçildiği için 24 bin 500 nüfus üzerinden para alıyoruz. Eski nüfusumuz olsaydı 27 milyon 681 bin 171 TL 76 kuruş daha fazla para alacaktık. Bu para bize gelseydi Dinar'ın şekli değişirdi. Belediyemizde 45 memur, 74 işçi var, bu güne kadar ise 2 milyon 600 bin 900 TL emekli ikramiyesi ödedik. 663 bin 960 TL daha önceden olup bize kalan zarar ziyan ve mahkeme harçlarını ödemişiz. 2016 yılı sonu kadar 9 milyon 204 bin 740 TL yatırım yapmışız. 3 milyon 522 bin 963 TL değerinde 34 adet araç almışız. Değerli arkadaşlar israfı önler paraya da sahip olursanız yatırımı da yaparsınız"

Başkan Acar'ın yaptığı konuşma sonrasında mahalle muhtarları, dilek ve şikayetlerinisundular. Karşılıklı yapılan bilgi alışverişi ve istişare sonrasında toplantı sona erdi.

(GC-



04.08.2017 15:23:24 TSI

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