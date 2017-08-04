Odunpazarı'nda yol kenarları ve mesire alanları temizleniyor
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Odunpazarı genelinde yol kenarı ve mesire alanlarını temizliyor.
Yol kenarlarındaki alanlarındaki otları kesen Temizlik İşleri ekipleri, sürücüler tarafından yola atılan ve yol kenarlarında biriken çöpleri de topladı. Yol kenarı temizliklerini Odunpazarı genelinde gerçekleştiren ekipler, mesire alanlarının etrafında da temizlik yaptı. Periyodik bir şekilde gerçekleştirilecek temizlik çalışmaları, ekipler tarafından belirlenen yerlerde belirli bir program dahilinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca ekipler, Odunpazarı'ndaki temizlik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.
(MK-AS-Y)
04.08.2017 15:24:24 TSI
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