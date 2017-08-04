Kolundan yaralanan J. Uzman Çavuş'a Malul Gazi Rozeti teslim edildi
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ESKİŞEHİR (İHA) - Şırnak'ın Beytülşebap ilçesinde bulunan Konik Tepe Üs Bölgesine düzenlenen saldırıda kolundan yaralanarak gazi olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş. Enes Arslan'a Malul Gazi Rozeti teslim edildi.
İki yıl önce Beytüşebap 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli olan Eskişehirli J. Uzm. Çvş. Enes Arslan, Konik Tepe Üs Bölgesine düzenlenen silahlı saldırıda kolundan yaralanarak gazi olmuştu. Gazi Uzm. Çvş. Arslan'a İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz tarafından Malul Gazi Rozeti teslim edildi.
(BRK-AS-Y)
04.08.2017 15:25:24 TSI
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