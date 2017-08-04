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Güzelyurt konutlarının ihalesi bitti

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:24
Güzelyurt konutlarının ihalesi bitti
Güzelyurt konutlarının ihalesi bitti
- Engellilerde konut sahibi oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Güzelyurt Sosyal Konutlarının ihalesi bitti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son dönemde şehrin gelişmesi ve göçle beraber artan konut sıkıntısını gidermek için toplu konut projelerine hız verdi. Bu çerçvede Aydınlar, Seyrantepe ve Güzelyurt Mahallelerinde yaşanan sıkıntıyı çözümleyen Şahin, bölgeyi kentsel dönüşüm alanı içinde toplu konuta çevirdi. Yaklaşık 2 yıldır yapımı devam eden 11 bloklu Güzelyurt Sosyal Konutları tamamlandı. İlk etapta 222 adet 2+1 evlerin satışını yapan Büyükşehir Belediyesi, satışları açık teklif artırma usulü ile gerçekleştirdi. En düşük muhammen bedeli 100 bin TL olan konutların brütü 135 metrekare. Toplamda 4 bloğun satışa sunulduğu ve her blokta 59 daire bulunan konutların bütün etaplarının ihalesi yapıldı. 222 daire için 468 kişinin başvurduğu konutların tamamının satışı gerçekleşti. Konutları uygun fiyatla alan ailelerin mutlu olduğu gözlendi. Konutları alan aileler Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve emeği geçenlere teşekkür etti. Öte yandan Güzelyurt konutlarından engelli vatandaşlarda faydalandı. Yapımı tamamlanan konutları alan vatandaşlar istediği zaman dairelerine yerleşebilecek. Açık teklif artırma usulü ile daireleri alan kişiler daire bedelinin yüzde 25'ini peşin, kalan kısmını ise 12 eşit taksitte ödeyecekler. Yapılan tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ihale bedelinin yüzde 25'ini, yüzde 6 kesin teminatı ve ihale masraflarını K.D.V. yüzde 1 tellaliye, gazete ilan bedeli ve damga vergilerini ödeyerek sözleşme yapacaklar.
(LO-SD-Y)

04.08.2017 15:25:42 TSI
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