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Fadıloğlu, milli sporcuları kutladı

- Dünya şampiyonasında başarılar devam ediyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Rusya'nın Tomsk kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında yarışlarda sergiledikleri performansla Türkiye'ye madalya getiren Şehitkamilli Milli Takım sporcularını kutladı. Fadıloğlu, Ay-Yıldızlı sporcularla yaptığı telefon görüşmesinde milli gururlara kalan yarışlar için moral verdi.

CMASPaletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nın 2. gününde 1500 Metre Su Üstü Kategorisi'nde tarihi bir başarı elde ederek Dünya 2.'liği elde eden Muhammet Emin Bay ve 200 Metre Su Üstü Kategorisi'nde Dünya 5.'si Olan Tuğcan Kaytar ile Şehitkamilli Milli Antrenör Ali Göz'ü telefonla arayarak tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç millere şampiyonanın kalan yarışları için moral aşıladı. Telefon görüşmesinde milli sporcuların haklı gururunu ve heyecanlarını paylaşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, dualarının Ay-Yıldızlı Takım ile birlikte olduğunu ve başarıların devam edeceğine gönülden inandığını Gaziantepli millilere söyledi.

Türkiye rekoruyla bayrak takımı finalde

CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasının 3. gününde 4x200 bayrak takımında yarışan Şehitkamilli Milli Sporcular Muhammet Emin Bay ve Tuğcan Kaytar, kulvarlarda sergiledikleri performanslar sonunda Türk Milli Takımı'nın ismini finallere yazdırdı. Gençler ve büyükler Türkiye rekorunu kırarak Dünya Şampiyonası finallerine kalan 4x200 bayrak takımına 1.27.65'lik derecesiyle büyük katkı sağlayan Şehitkamilli Yüzücü Tuğcan Kayar, final yarışında Milli Takım olarak daha iyi bir derece yaparak ödül kürsüsünde yer almak istediklerini kaydetti.

"Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz"

CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda elde edilen tarihi başarılar ve Türkiye rekorlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Su Sporları Branşları Baş Antrenörü Cengiz Bingül, Dünya Şampiyonası sahnesinde Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı. Bingül, "2016 yılında Ay-Yıldızlı Sporcumuz Muhammet Emin Bay, CMAS Dünya Şampiyonasında Dünya 3.'lüğü elde etmişti. Bu tarihten 1 yıl sonra aynı şampiyonada birden fazla sporcumuzla farklı kategorilerde gelen dünya dereceleri başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz büyük bir aileyiz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun bizlere sunduğu ve Türkiye'ye örnek olacak imkanlarla su sporlarında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gelen Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları dereceleri yoğun ve hummalı çalışmaların en güzel meyvesi. Umut ediyorum ki hem şampiyonanın kalan yarışlarında hem de önümüzdeki süreçte başarılar süre gelir. Sporcularımız, Ay-Yıldızlı Bayrağımızı gururla göndere çektirmeye devam eder. Başarıların elde edilmesinde destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Genç şampiyonları bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(LO-SD-Y)



04.08.2017 15:26:53 TSI

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