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Başiskele'de asfalt çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Başiskele'nin cadde ve sokakları yenileniyor. Özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan bazı yolların yenileme çalışmaları da hızlı bir şekilde yapılıyor.

Yol medeniyettir ilkesi ile yol açma, genişletme, parke ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler ana yollar başta olmak üzere tüm yolları kullanışlı ve bakımlı tutmaya çalışıyor. Asfalt öncesi ön hazırlıkları tamamlanan bazı yollarda asfalt çalışmaları başladı. Ekipler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile yaklaşık 850 metre uzunluğundaki Kılıçarslan Mahallesi Necati Gençoğlu Caddesi'ni sıcak asfaltla kapladı. Benzer çalışmayı Yuvacık Yakacık Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesi'nin bozulan bin metrelik kısmında gerçekleştiren ekipler yolu sıcak asfaltla kapladı.

(UK-İÇ)



04.08.2017 15:32:52 TSI

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