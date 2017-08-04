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Yeşiltepe'de halk konseri coşkusu

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:33
Yeşiltepe'de halk konseri coşkusu
Yeşiltepe'de halk konseri coşkusu
- Başkan Ataç vatandaşlarla çiftetelli oynadı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin halk konserleri etkinlikleri kapsamında, Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlediği Mine Sağlam konserinde mahalle sakinleri unutulmaz bir gece yaşadı.
Yeşiltepe Şehit Piyade Uzman Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe yanında düzenlenen halk konserine çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye ekiplerinin konuklara patlamış mısır ikramı yaptığı konser alanına akın eden Eskişehirliler, sevilen sanatçı Mine Sağlam'ın seslendirdiği türkü ve şarkılarla coşku dolu anlar yaşadı. Konsere katılan mahalle sakinleri, sevilen türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.
Konser öncesinde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gösterilen yoğun katılım için teşekkür ederek, "Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum, beklediğimden de kalabalık. Ramazan'dan sonra ilk düzenlediğimiz halk buluşması. Geçen günkü konserimizi aldığımız şehit haberleri nedeniyle iptal ettik. Ramazan ayında yağışlı havalar hüküm sürdü. Yeşiltepe'de iftar etkinliği yapamadık. Onun için sevgili vatandaşlarımızın hoş vakit geçireceği, değerli sanatçılarımızla birlikte buluşalım istedik. Gelin bu parkta, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe'de komşularınızla güzelce vakit geçirin. Onun için burayı hazırladık" şeklinde konuştu.
Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuşaçıkgöz de etkinlikte söz alarak, "Benim Yeşiltepe için Tepebeşı Belediyesi'nden başka hizmet aldığım kurum yok. Bu akşam biraz da eğleniyoruz. Burada hem bu etkinliği düzenlediğiniz için hem de aramıza katılarak bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkanım, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar halk konserinde gönüllerince eğlenirken, gelen davetleri kırmayan Başkan Ataç da mahalle sakinleri ile çiftetelli oynadı. Program, Başkan Ataç ve onlarca çocuğun hep birlikte 10'uncu Yıl Marşı'nı söylemesi ile sona erdi.
(MK-AS-Y)

04.08.2017 15:36:11 TSI
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