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Bitlis'teki camiler gül suyu kokuyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:39
Bitlis'teki camiler gül suyu kokuyor
Bitlis'teki camiler gül suyu kokuyor

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA)  Bitlis Belediyesi, kentteki tüm camileri düzenli olarak temizleyerek gül suyu sıkıyor.
Bitlisli vatandaşlarının temiz mekânlarda rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmelerine imkân sağlamak amacıyla Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan cami ve mescitleri temizleme çalışmaları hızla devam ediyor. Camileri ve mescitleri sürekli temizlemekle görevli Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı cami temizleme ekibi, cuma günleri ise camilere gül suyu sıkıyor.
Cami temizliği için özel kurulan ekipler, ilk etapta halıları, kapı, cam, ahşap, minber, kitaplık gibi bölümlerin de temizliği titizlikle gerçekleştiriyor. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından camilere gül suyu sıkılarak Bitlisli vatandaşlara gül kokulu camilerde ibadetlerini yapma fırsatı sağlıyor. Bitlis'in merkez mahallelerinde başlayan ve tüm camilerde devam eden temizlik işlemleri, kent genelindeki tüm camilerde periyodik olarak gerçekleştirileceği belirtildi.
(VO-MSA-Y)

04.08.2017 15:40:37 TSI
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