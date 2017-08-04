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İş adamı bir ton tulum peyniri bağışladı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivaslı hayırsever iş adamı Hayat Ağacı Derneği'ne bir ton tulum peyniri bağışında bulundu.

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle veren el ile alan eli buluşturan Gıda Bankası, güvenilir yapısıyla hayır sahiplerinin katkısını kazanmaya devam ediyor. İş adamı Cemalettin Kaya, 4 oğlu ile birlikte Şarkışla'da işletmeciliğini yaptığı fabrikadan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Gıda Bankası aracılığı ile dağıtılması için bir ton tulum peyniri bağışladı.

Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten ile Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nı gezen iş adamı Kaya Gıda Bankası'nın yapısı ve işleyişi ile ilgili memnuniyetini belirterek, yardımların, düzenli ve güvenilir olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla hayır sahiplerini buraya bağış yapmaya davet etti.

(UY-Y-)



04.08.2017 15:48:16 TSI

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