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Son işinde yakalanan suç makinesi tutuklandı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'ta hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, bir araçtan hırsızlık yaptıktan sonra yakalandı.

Milas'ta hakkında hırsızlık, gasp, yağma gibi suçlardan 30 yıla yakın hapis cezası bulunan zanlı, son işinde yakayı ele verdi.

Milas'ın Beçin Mahallesi'nde 1 Temmuz'da meydana gelen olayda bir işletmeye ürün satışı yapıldığı sırada, dağıtım aracından 8 bin 500 lira para çalındı. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarından araştırma yapan Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan ve 30 yıla yakın hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. olduğunu belirledi. Çalışmayı genişleten ekipler zanlıyı Ahmet Çavuş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yakaladı.

Zanlı K.K. ilk sorgusunda çaldığı parayı, harcadığını söyledi. K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DL-MB-Y)



04.08.2017 15:57:34 TSI

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