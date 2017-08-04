ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Son işinde yakalanan suç makinesi tutuklandı

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:55
Son işinde yakalanan suç makinesi tutuklandı
Son işinde yakalanan suç makinesi tutuklandı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas'ta hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, bir araçtan hırsızlık yaptıktan sonra yakalandı.
Milas'ta hakkında hırsızlık, gasp, yağma gibi suçlardan 30 yıla yakın hapis cezası bulunan zanlı, son işinde yakayı ele verdi.
Milas'ın Beçin Mahallesi'nde 1 Temmuz'da meydana gelen olayda bir işletmeye ürün satışı yapıldığı sırada, dağıtım aracından 8 bin 500 lira para çalındı. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarından araştırma yapan Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan ve 30 yıla yakın hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. olduğunu belirledi. Çalışmayı genişleten ekipler zanlıyı Ahmet Çavuş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yakaladı.
Zanlı K.K. ilk sorgusunda çaldığı parayı, harcadığını söyledi. K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(DL-MB-Y)

04.08.2017 15:57:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milas'ta çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL

MİLAS'TA ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI
Ortaca'da jandarmadan denetim ve radar uygulaması
YEREL

ORTACA'DA JANDARMADAN DENETİM VE RADAR UYGULAMASI
Balenin seçkin topluluğu &quot;Kuğu Gölü1&quot; ile Marmaris'te
YEREL

BALENİN SEÇKİN TOPLULUĞU "KUĞU GÖLÜ1" İLE MARMARİS'TE
Marmaris Semenderi'nin nesli tükenmesin
YEREL

MARMARİS SEMENDERİ'NİN NESLİ TÜKENMESİN
Fethiye'de polisi hırsızlara geçit vermiyor
YEREL

FETHİYE'DE POLİSİ HIRSIZLARA GEÇİT VERMİYOR
Milas'ta muhtarlar velilerden anlayış bekliyor
YEREL

MİLAS'TA MUHTARLAR VELİLERDEN ANLAYIŞ BEKLİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Milas'ta şube açtı
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN MİLAS'TA ŞUBE AÇTI
Kocadon, &quot;Bodrumspor Süper Lig hedefine doğru ilerliyor&quot;
YEREL

KOCADON, "BODRUMSPOR SÜPER LİG HEDEFİNE DOĞRU İLERLİYOR"
Milas'ta torbacılara operasyon: 2 gözaltı
YEREL

MİLAS'TA TORBACILARA OPERASYON: 2 GÖZALTI
Eski istihbarat Müdürü ByLock'cu çıktı
YEREL

ESKİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜ BYLOCK'CU ÇIKTI
Emniyet Müdürü Bilen'in sağlık durumu iyiye gediyor
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ BİLEN'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GEDİYOR
Milas'ta geçmişten günümüze ulaşan 'Menteşe Beyliği' gün yüzüne çıkartılıyor
YEREL

MİLAS'TA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 'MENTEŞE BEYLİĞİ' GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR