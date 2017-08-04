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MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, "İş adamları yatırım yapmak için arıyor"

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:58
MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, "İş adamları yatırım yapmak için arıyor"
MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, "İş adamları yatırım yapmak için arıyor"

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Makine Sanayicileri İş Adamı Derneği (MAKSİAD) tarafından yatırım ve teşvik konuları hakkında bir toplantı yapıldı.
Denizli Makine Sanayicileri İş Adamı Derneği tarafından üye katılım etkinliğinde, Exim Bank destekleri de anlatıldı. Makine Sanayicileri İş Adamı Derneği Başkanı Mehmet Sarı, Makine Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapmak isteyen, iş adamlarının ısrarla aradığına dikkat çekti. Başkan Sarı, arsa konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirterek, iş adamlarından biraz daha sabır etmesini istedi.
Etkinlikte Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert'te katılırken, makine sanayisinin geleceğin sektörü olduğuna dikkat çekti. Makine Organize Sanayi Bölgesi hakkında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten MAKSİAD Başkanı Sarı, "İş adamlarımız arıyor, yatırım yapacağız ne zaman başlıyor diye. Şuan da arsa konusun bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda bakanlıklar düzeyinde ziyaretlerimiz olacak. Arsayı TOKİ'den en uygun fiyata alıp hemen çalışmalara başlamak istiyoruz. Üyelerimizin sabırsızlığının farkındayız. Ama onlardan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Bu konuda milletvekilimiz Şahin Tin, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile yakında takip ediyoruz" dedi.
(MT-Y)

04.08.2017 15:59:37 TSI
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