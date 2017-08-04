Şehit polisin ismi okulda yaşatılacak
(Fotoğraflı)
Ayhan Gülver
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde şehit özel harekatçı polis memuru Ahmet Can'ın ismi okulda yaşatılacak.
22 Temmuz 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin kullandığı hücre evinden otomatik silahlarla açılan ateşte şehit olan özel harekatçı polis memuru Ahmet Can'ın ismi bir okula verildi. Bademlik ilk ve ortaokulunun ismi Şehit Polis Ahmet Can ilk ve ortaokulu olarak değiştirilirken, okulun tabelaları asıldı.
(AG-KDQ-Ş))
04.08.2017 16:00:14 TSI
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