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Van Büyükşehir Belediyesi camisine kavuştu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yeni camii yapılırken, imam ve müezzin de atadı.

Van Büyükşehir Belediyesi, personelinin ibadetlerini modern ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi için Seyyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki ana hizmet binası içinde 750 kişi kapasiteli modern bir camii yaptırarak hizmete açtı. Daha önce küçük bir odadan bozma mekanda yere serilen kilimler üzerinde ibadetlerini yerine getiren belediye personelinin ihtiyacına cevap verebilmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ana binada 360 metrekarelik alana camii yaptı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Tesisler Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapımı kısa sürede tamamlanan camiye daha sonra müftülük tarafından imam ve müezzin atandı.

Modern mimari ile yapılan caminin minber ve kitaplık gibi bölümlerinin tamamı ahşap kaplama olarak dizayn edildi. Temizlik ve bakım işleri ise düzenli olarak 4 personel tarafından yürütülüyor.

(MSA-Y)



04.08.2017 16:09:55 TSI

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