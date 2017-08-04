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Mikrofinans programı için üreten kadınlar bekleniyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:08
Mikrofinans programı için üreten kadınlar bekleniyor
Mikrofinans programı için üreten kadınlar bekleniyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - 2009 yılından beri Adıyaman'da uygulanan Türkiye Grameen Mikrofinans Programına yatırımcı kadınların başvurmasını bekleniyor.
İstihdama katkı sağlamak ve iş alanları oluşturmak isteyen kadınlar için çok cazip ödeme koşullarıyla kredi imkanı sunan Türkiye Grameen Mikrofinans Programından şuana kadar Adıyaman'da binlerce bayan faydalandı. Mikrofinans Programından faydalanan Aysel Taşkın, oldukça mutlu olduğunu dile getirerek, "Daha önceden evde yaptığım el işleri ile evime katkıda bulunuyordum. Üç çocuk annesiyim, eşiminde desteğiyle işlerimi daha da yoğunlaştırdım. Mikrokredi almadan önce kendi ördüğüm ürünleri satıyordum ve yerimde yoktu. Mikrokredi aldıktan sonra daha çok ürün alabildim. Haftanın belirli günlerinde çeşitli el işi satışları satışları yapan dükkanlara çıkıp yaptığım ürünleri sata biliyordum. Daha sonra beğenilen işlerimi yurt dışına satışlarını gerçekleştirdim. Şuanda yapmış olduğum işlerin yurt dışında görmüş olduğu ilgi beni inanılmaz beni mutlu ediyor. Adıyaman'da birçok iş yapan kadınlarla iletişim halinde olup onların da iş yapıp mikrokrediden faydalanması açısından tavsiyelerde bulunuyorum. Mikrokredinin desteği ile işimi büyütmeyi amaçlıyorum. Böylece çocuklarıma daha güvenli bir gelecek sağlamak istiyorum. Gelirlerimin artmasıyla çocuklarımın geleceğinin daha iyi olacağınından hiçbir şüphem yok. Bu sebepten dolayı mikrokredinin bizlere sağlamış olduğu imkanlardan dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. Katkısı olan bütün herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuşan Adıyaman Mikrokredi Şube Sorumlusu Hülya Bilgisiçok, " Adıyaman Mikrokredi Şube Sorumlusu Hülya Bilgisiçok, "Adıyaman Mikrokredi Şubesi olarak bizler kadınlara destek olacağımızdan her ne gerekiyorsa kadınlarımızın yanında olacağımızdan büyük bir haz duyarak her zaman desteklerde bulunacağız.Amacımız balık yemeği değil,balık tutmayı öğretmektir. Bir sınırlaması olmayan, bir dayatması olmayan, çeki, senedi, kefaleti olmayan bir sistemden söz ediyoruz. Aslında iyilik kavramına karşılık gelen bir sistemden söz ediyoruz. Bu sisteme buradaki herkesin yada burada olmayan ancak sesimizi ulaştıra bildiğimiz herkesin dahil olmasını arzu ederiz. Biz sadece kadınlarımıza üç kuruş verip kenara çekilme niyetinde değiliz. Aldığı krediyi etkin faydaya dönüştüren işini geliştirme potansiyeli olan girişimcilere başka kaynaklardan da destek olmaya çalışacağız. Böyle tespitlerimiz olduğu takdirde girişimci kadınlarımız destek sağlayarak önlerini açma çalışacağız. Hastane Caddesi il özel idare binası kat:2'ye yada 05559973638 arayarak detaylı bilgi için kadınlarımızın araması yetmektedir" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

04.08.2017 16:10:46 TSI
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