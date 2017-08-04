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Uşak'ta ekmeğe 2018 yılı sonuna kadar zam yok



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Uşak Fırıncılar Odası Başkanı Hasan Kurnaz, ekmek fiyatlarına 2018 yılı sonun kadar zam olmayacağını belirtti.

Ekmek fiyatlarının önümüzdeki yılsonuna kadar zamlanmayacağını söyleyen Uşak Fırıncılar Odası Başkanı Hasan Kurnaz, 1 TL olan 250 GR ekmek fiyatının rekabetten dolayı 80 kuruşa satıldığını dile getirdi. Un fiyatlarının yüksek olması nedeniyle fırıncıların zarar ettiğini, 50 KG'lık bir çuval unun markasına göre 80, 85 ,90 ve 100 TL'ye kadar çıktığını, bu nedenle Uşak'ta 21 tane fırının 7 tanesi kapatma kararı aldığını ve fırınların satılığa çıkarıldığını söyledi. Uşak'ta haksız rekabetten dolayı küçük çaptaki fırıncıların iş yapmakta zorlandığını kaydeden Kurnaz; "İlimizde fırıncılar arasında haksız rekabet yaşanıyor. Buda küçük çaptaki fırıncıları iş yapamaz hale getiriyor. 1 TL olan 250 GR ekmek fiyatı 80 kuruşa satılıyor. Biz bu haksız rekabetin önüne geçmek için çalışmalarımızı elimizden geldiği kadar sürdüreceğiz. Fakat büyük fırıncılar da bu olaya çözüm getirmeli'' dedi. Türkiye'de un fiyatlarının fahiş fiyattan satıldığını anlatan Kurnaz, birçok firmanın unu daha ucuza getirmek için Bosna Hersek'ten un talebinde bulunduğunu aktardı.

Uşak'ta denetlemelerin tam anlamıyla yapılmadığına vurgu yapan Kurnaz'' Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri denetlemeleri doğru düzgün yapmıyor bu denetlemelerin sıklıkla yapılması gerekiyor. Halkın sağlı için yetkililerin bu konuda duyarlı olması ve bilinçli davranması oldukça önemlidir'' dedi.

Uşak'ta fırıncılar odası olarak hijyen eğitimi kursları açtıklarını anlatan Kurnaz; "Açtığımız hijyen eğitimi kurslarına büyük çaptaki fırınlar tenezzül edip katılmıyor. Küçük çaptaki fırınlardan şuan için 120 kişi bize başvuru yaptı. Tarım İl Müdürlüğü konuyla ilgili gerekli ilgi ve alakayı göstermiyor. Bu kurslara katılımın herkes için büyük fayda getireceğine inanıyorum'' dedi.

(FB-MB-Y)



04.08.2017 16:16:52 TSI

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