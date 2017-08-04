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TMO 37 bin ton buğday aldı



(Fotoğraflı)



Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday alımlarına 28 Haziran 2017 tarihinde başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Keşan Ajans Amirliği, geçen süre zarfında 37 bin ton buğday alımı yaptı.

Buğday ürününü TMO Keşan Ajans Amirliği'ne getiren çiftçiler, burada kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Hasat ettikleri buğday ürününü, TMO'nun randevu sisteminden, randevu aldıktan sonra, yükledikleri gerek traktör römorku, gerekse kamyonlar ile TMO Keşan Ajans Amirliği'ne getiren çiftçiler, ürünlerini depolara döküyor.

Alımlar kapsamında Keşan'da 29 bin ve Büyükevren köyünde ise 8 bin ton olmak üzere toplam 37 bin ton ürün TMO'ya döküldü. Randevuların 19 Ağustos 2017 tarihine kadar dolu olduğu kaydedildi.

(AG-MEF-Y)



04.08.2017 16:21:50 TSI

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