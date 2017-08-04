Murat Sezgin için mevlit okutuldu
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta, 28 Temmuz'da Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin ve oğlu Asrın Sezgin için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Alaaddin Camisi'nde düzenlenen mevlit programına; Sinop Valisi Hasan İpek, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, kurum amirleri, üniversite akademik ve idari kadrosu ile Sinoplular katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından edilen dua ile Prof. Dr. Murat Sezgin ve oğlu Asrın Sezgin için eller semaya kalktı.
Mevlid-i Şerif programının ardından Sinop Üniversitesi tarafından katılımcılara mevlit şekeri ikram edildi.
(OSM-SLH-Y)
04.08.2017 16:22:02 TSI
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