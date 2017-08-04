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Manisa BBSK potanın yıldızlarını arıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, potanın yıldızlarını arıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 2001-2010 doğumlu erkek basketbolcu adayları için 18 Ağustos 2017 Cuma günü Yunus Emre İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda seçme yapılacağını duyurdu.

Spora ve sporcuya yaptığı yatırımların karşılığını uluslararası platformlarda kazanılan madalyalarla alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda da atılım gerçekleştiriyor. Yeşil beyazlı kulüp, basketbol oyuncu seçmeleri yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, 2001-2010 doğumlu erkek basketbolcu adayları için 18 Ağustos 2017 Cuma günü seçmelerin yapılacağı duyuruldu. Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda saat 13.00-15.00 arasında yapılacak seçmelere, tüm oyuncu adayları davet edildi.

(SC-Y)



04.08.2017 16:22:28 TSI

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