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Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:21
Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı
Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından Teferrüç Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinde ilk imzalar atıldı.
Hak sahiplerinden Mehmet Canpulat ve Necmettin Canpulat, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde yapılan görüşmelerin ardından Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile ön protokollerini imzaladı. Yıldırım'da başlatılan kentsel dönüşüm hamlesinin, plansız ve sağlıksız yapılaşma sonucu yıllardır cefa çeken insanların uzun yıllardır özlemini çektikleri yaşam alanlarına kavuşmalarına imkan sağlayacağını dile getiren Edebali, "Atılan imzalar, yeni bir hayatın habercisi. İnsanlarımıza çok daha sağlıklı, güvenli ve standartları yüksek bir hayat sunmak için çalışıyoruz. Teferrüç Mahallesi'nde yıllarca süren plansız ve güvensiz yapılaşma sadece insanlarımızın hayatını zorlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda Uludağ'ın yeşiline ve bitki örtüsüne de ciddi zarar verdi. Hayata geçireceğimiz projemizle bu durumu ortadan kaldırarak yeşil cennet Uludağ'ın görünümünün ve doğasının korunmasına önem veriyoruz" diye konuştu.
Yıldırım'ın gelecek yüz yılını planladıklarını, bundan dolayı kentsel dönüşümü aşama aşama uygulamaya koyduklarını ifade Başkan Edebali, "Çok ciddi ve hiç bir detayın göz ardı edilmediği planlama sürecimiz oldu. Bunun ardından planlarımızı hak sahiplerine anlatıyoruz. Onların olurunu aldıktan sonra ise planları uygulamaya koyuyoruz. Teferrüç'te de ikinci aşamaya geçtik. Bizim kentsel dönüşümdeki en önemli paydaşlarımız hemşerilerimiz. İnsanlarımızı zorlayıcı, kamulaştırma yoluyla yaşadıkları bölgeleri terk etmeleri konusunda baskı yapan bir anlayışla değil, gönül rızalarını alarak, vatandaşlarımızın yerlerini kıymetli hale getirerek, tekrar aynı bölgede yaşamaya devam etmelerini sağlayacak şekilde hareket ediyoruz. Kentsel dönüşüm konusunun uzmanı olarak standartları yüksek bir planlama yaptık" ifadelerini kullandı.
Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'ne gelen hak sahiplerini bilgilendiren Başkan Edebali, ön protokol imzaladıkları vatandaşlarla bir müddet sohbet etti.
(MŞ)

04.08.2017 16:23:55 TSI
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