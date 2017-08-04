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Burhaniyeli öğretmen bronz madalyayı hak etti

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:21
Burhaniyeli öğretmen bronz madalyayı hak etti
Burhaniyeli öğretmen bronz madalyayı hak etti

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyaları büyük ilgi görürken, öğretmen Erhan Tuna'nın 10 kez vermesi üzerine bronz madalya kazanmaya hak kazandığı öğrenildi.
Balıkesir Kızılay Kan Merkezinin, Cumhuriyet Meydanında konuşlanan kan bağışı otobüsü yoğun ilgi görüyor. İki haftada bir ilçeye gelen otobüste kan vermek için çok sayıda vatandaş sıraya girerken, her defasında 70-80 ünite kan alındığı kaydedildi. Dutluca İlkokulu Müdürü Erhan Tuna'da 10.defa kan bağışında bulundu. Kan bağışının kendisine büyük rahatlık verdiğini anlatan Erhan Tuna, "Bu güne kadar 10 defa kan verdim. 3 ayda bir kan vermeye gayret gösteriyorum. Kan vermeyi herkese tavsiye ederim. Sağlığım el verdiği sürece kan vereceğim" dedi.
Bilindiği üzere Kızılay, 35 kez kan veren kişiye altın, 25 kez kan veren kişiye gümüş ve 10 kez kan veren kişiye ise bronz madalya veriyor.
(FT-BT)

04.08.2017 16:24:09 TSI
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