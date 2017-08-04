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Melikgazi'de ortaöğretim kursları başladı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, her yıl eğitime katkı ve öğrencileri destek olmak üzere açılan ortaöğretim öğrencilere yönelik kurslar için kayıtların başladığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak 6, 7. ve 8. sınıflara yönelik olarak verilen kursların bu yıl 12 ayrı merkezde gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak her yıl orta okul ile lise öğrencilerine yönelik hem okul derslerine katkı hem de TEOG ile YGS kurslarına yönelik binlerce öğrenciye kurs veriyoruz. Bu yıl da yine 6.7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik kurs açıyoruz. Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve İngilizce olmak üzere verilen dersler yanında ayrıca rehberlik hizmeti de verilecektir. Geçen dönem 9 şubede faaliyet gösterirken, yeni dönemde 12 şube ile hizmet verecektir. Bunun yanında 8. Sınıf öğrencilerine TEOG sınavına hazırlık kursu da verilecektir. Ücretsiz olan kurslarımıza katılmak isteyenler Belediyemizin Kültür Tesislerine başvuruda bulunabileceklerdir. Tüm öğrencilerimize yeni öğretim yıllarını kutluyor, hepsine başarılar diliyorum."

(SK)



04.08.2017 16:24:20 TSI

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