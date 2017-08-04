ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karacabey'de Ihlamur Festivali

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:26
Karacabey'de Ihlamur Festivali
Karacabey'de Ihlamur Festivali

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Ihlamur Festivali başladı.
Dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birine ev sahipliği yapan Karacabey'de 4 gün boyunca sürecek festivalde ünlü isimler sahne alacak. Şenliğin ilk akşamında sahne alan Çalgıcı Mektebi Yeniköy'de konser verdi. Geceyi şenlendiren orkestra, Yeniköylü binlerce yazlıkçıya unutulmaz bir gece yaşattı. Çalgıcı Mektebi'nin ardından cuma akşamı Nida Şan, cumartesi akşamı İmera ve Pazar günü de Popstar İkizler (Kürşat ve Erdem Çömlek) sahne alacak. Cumartesi günü ıhlamur ormanlarında, Belediye Başkanı Ali Özkan'ında katılacağı bir halk yürüyüşü gerçekleştirilecek. Mahalli ürünler sergilenirken, çocuklar için türlü eğlenceli oyun ve yarışmalar yer alacak.
Belediye Başkanı Ali Özkan, ıhlamur kokulu günler sloganıyla düzenlenen festivale bütün bölge halkını beklediklerini dile getirdi.
(MŞ)

04.08.2017 16:28:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Besaş Süt Dünyası Yenişehir'de hizmete girdi
YEREL

BESAŞ SÜT DÜNYASI YENİŞEHİR'DE HİZMETE GİRDİ
Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İLK İMZALAR ATILDI
LİMAK'tan İnegöl'e YİM
YEREL

LİMAK'TAN İNEGÖL'E YİM
Sağlıklı Kentler Birliği'nden Dündar'a ziyaret
YEREL

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ'NDEN DÜNDAR'A ZİYARET
Hentbolda yeni sezon fikstürü belli oldu
YEREL

HENTBOLDA YENİ SEZON FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
İnegöl heyeti festival için Doğubayazıt'ta
YEREL

İNEGÖL HEYETİ FESTİVAL İÇİN DOĞUBAYAZIT'TA
İznik'e örnek sahil
YEREL

İZNİK'E ÖRNEK SAHİL
Şenliklerin en güzel karelerine ödül
YEREL

ŞENLİKLERİN EN GÜZEL KARELERİNE ÖDÜL
Başkan Sargın mesaiye esnafla başlıyor
YEREL

BAŞKAN SARGIN MESAİYE ESNAFLA BAŞLIYOR
Bursa trafiğine otoyol ayarı
YEREL

BURSA TRAFİĞİNE OTOYOL AYARI
Kırsal mahallelerde yatırımlar sürüyor
YEREL

KIRSAL MAHALLELERDE YATIRIMLAR SÜRÜYOR
Eğitimde 'Yıldırım' işbirliği
YEREL

EĞİTİMDE 'YILDIRIM' İŞBİRLİĞİ
Çekirge sokakları yenilendi
YEREL

ÇEKİRGE SOKAKLARI YENİLENDİ
Sağlıkta örnek iş birliği
YEREL

SAĞLIKTA ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ
Tenisin nabzı Bursa'da attı
YEREL

TENİSİN NABZI BURSA'DA ATTI
Büyükşehir'den Yenişehir'e hizmet yağmuru
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİŞEHİR'E HİZMET YAĞMURU
Dündar'dan Başsavcı Kuş'a ziyaret
YEREL

DÜNDAR'DAN BAŞSAVCI KUŞ'A ZİYARET
Gemlik'e iki yeni okul
YEREL

GEMLİK'E İKİ YENİ OKUL