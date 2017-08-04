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Manisa Rotary Kulübü projeleri için destek istedi



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MANİSA (İHA) - Manisa Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Kerem Yolcu ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulunarak geleneksel projeleri için destek istedi.

Manisa Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Kerem Yolcu Vali Güvençer'in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek, "Rotary kulübü yeni yönetimi olarak Sayın Valimize kendimizi tanıtmak, yeni görevimizde valimizle birlikte yapabileceğimiz projelerimizde destek istemek amacıyla ziyarette bulunduk. Rotary Kulübümüzün birkaç tane Manisa için gelenekselleşen aktiviteleri ve projeleri var. Bisiklet turlarımız, sağlık ile ilgili projelerimiz var. Bunlarla ilgili sayın valimizden destek istemek için burada bulunuyoruz" dedi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Yolcu ve yönetimine teşekkür ederek Manisa Rotary Kulübü yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Vali Güvençer, Manisa ve Manisalılara faydalı gördükleri her projenin yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

(SC-Y)



04.08.2017 16:32:02 TSI

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