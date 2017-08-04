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15 Temmuz şehitlerinin ismi üniversitede yaşatılıyor



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi'nde birçok tesis, derslik ve laboratuvarlara 15 Temmuz şehitleri ve gazilerin ismi verildi.

Hitit Üniversitesi'nden yapılan açıklama da, ülke ve toplum tarihi açısından önemli bir milat olan 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin dik duruşu ile geçmişte olduğu gibi o gecede de vatan, millet, bayrak, ezan uğruna canlarını feda eden 250 şehit ve 2 bin 196 gazi başta olmak üzere tüm Türk milletinin kararlı mücadelesiyle FETÖ Terör Örgütü üyesi kişilerin gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünün yerle bir edildiği ifade edildi.

Bu zor zamanda devletin tüm kurum ve kuruluşlarından olduğu gibi Hitit Üniversitesi'nin de darbe girişiminin anlaşıldığı ilk saatlerden itibaren devletin yanında yer alarak yerli ve milli bir duruş sergilendiğinin belirtildiği açıklama da, bu sürecin en başından itibaren gösterilen bu tutum, daha sonraki süreçte de yapılan çalışmalar ve düzenlenen etkinliklerle hainlere karşı dimdik durularak gerekli cevabın en sert şekilde gösterildiği kaydedildi.

Açıklama da şu ifadelere yer verildi; "Aziz vatanımızın hemen her şehrinden yüzlerce insanımızın şehit ve gazi olduğu o hain gecede Çorum ilimizden ve Üniversitemizden de şehit ve gazilerimiz olmuştur. Hitit Üniversitesi olarak, yaşanan bu alçak olaylar sonrasında 15 Temmuz'u hafızalarda canlı tutmak, öğrencilerimize bu süreci unutturmamak ve bu bilince sahip nesiller yetiştirmek adına 15 Temmuz Gazi ve Şehitlerimizin isimleri Üniversitemizin çeşitli tesis, derslik ve laboratuvarlarına verilerek onların aziz hatıralarının yaşatılması sağlanmıştır. Bu çerçevede üniversitemiz Kuzey Kampüsünde bulunan spor kompleksine "15 Temmuz Spor Kompleksi" adı verilmiştir. FETÖ Terör Örgütü üyelerince hain bir şekilde şehit edilen Çorumlu hemşerilerimiz ile 1 öğrencimizin isimleri ve yine gazi olan 1 öğrencimizin ismi, üniversitemizin çeşitli yerlerine verilmiştir. Bu vesileyle alçakça ve kalleşçe FETÖ Terör Örgütü tarafından düzenlenen düzenlenen hain darbe girişiminde şehit olan tüm masum vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Yüce Allah'tan rahmet, şehit yakını ailelerimiz ile milletimize sabır ve başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Şehit Erol Olçok'un ismi, Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonuna; şehit Ömer Halisdemir'in ismi, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulumuzda bulunan spor tesisine, şehit Abdullah Tayyip Olçok'un ismi, Üniversitemiz "15 Temmuz Spor Kompleksi" içerisinde bir araştırma laboratuarına, şehit Ali Alıtkan'ın ismi Sungurlu Meslek Yüksekokulumuzda bir dersliğe, şehit Osman Arslan'ın ismi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma ve uygulama atölyesine, şehit Mustafa Avcu'nun ismi Mühendislik Fakültesi içerisinde bir dersliğe, şehit Ümit Çoban'ın ismi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına, şehit Emin Güner'in ismi İktisadi ve İdari Bilimler Kütüphanesine, şehit Mustafa Kabasakal'ın ismi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına, şehit Akif Kapaklı'nın ismi Sungurlu Meslek Yüksekokulumuzda bir dersliğe, Şehit Ali Karslı'nın ismi Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)'nde bir araştırma laboratuvarına, şehit Mehmet Kocakaya'nın ismi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına, şehit Ferhat Koç'un ismi, Mühendislik Fakültesi içerisinde bir dersliğe, Şehit Yakup Kozan'ın ismi, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına, Şehit Mustafa Solak'ın ismi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına, Gazi Abdurrahman Kafkas'ın ismi, Sungurlu Meslek Yüksekokulumuzda bir dersliğe verilmiştir"

(MMY-BÖ)



04.08.2017 16:34:13 TSI

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