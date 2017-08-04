Turan ailesinden mevlit
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 4 ay önce dünyaya gelen küçük oğlu Ali için Lapseki ilçesinde mevlit düzenledi.
Lapseki Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen mevlide, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Milletvekili Ayhan Gider, eski Bakanlardan Mehmet Müezzinoğu, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Mevlidin ardından bir açıklama yapan Turan, "İki evlamız vardı, Rabbim hamd olsun bir evlat daha nasip etti. Referandumdu, diğer kongre süreçleriydi derken epeyden beri geciktirmiştik bu niyetimizi. Bugün 4'üncü ayında evladımızın Ali Asaf'ımızın Mevlid'ini yaptık tüm dostlarımızla beraber" diye konuştu. AK Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan ve eşi Kevser Turan, katılan tüm davetlilere teşekkür etti.
(GD)
04.08.2017 16:35:44 TSI
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