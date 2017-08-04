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Bahçecik Taziye Evi hızla yükseliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen 'Her mahallede bir taziye evi' projesi kapsamında Bahçecik Mahallesi'ne yapılan taziye evinin kaba inşa çalışması hızla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mevcut taziye evinin yetersiz olmasından dolayı Bahçecik Mahallesi'ne toplam 480 metrekarelik alana bayan ve erkekler için iki katlı yeni bir taziye evi inşa edileceğini ve kısa süre içerisinde bu taziye evini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.

(CK-SD-Y)



04.08.2017 16:36:38 TSI

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