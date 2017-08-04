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Rekortmen yüzücüden Başkan Ataç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şampiyon yüzücü Cansu Şenyüzlü'yü makamında ağırladı.

Yüzme sporuna 5-6 yaşlarında başlayan ve şuan 14 yaşında olan milli yüzücü Şenyüzlü, kariyerine yeni rekorlar kırarak devam ediyor. Cansu Şenyüzlü ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği birçok derecenin ardından geçtiğimiz günlerde katıldığı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 26.08'lik derecesi ile 50 Metre Serbest Türkiye Rekorunu kırmıştı. Kasım 2017'de uluslararası müsabakalara katılacak olan Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazanan Cansu Şenyüzlü, ziyarette Başkan Ataç'a kariyeri ve elde ettiği başarılar hakkında bilgiler aktardı.

Başarılı yüzücüsü Cansu Şenyüzlü'yü elde ettiği derecelerden ötürü kutlayan Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yüzme sporunun gençlerin geleceği açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak hizmete kazandırdığımız Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi ile amacımız tam olarak buydu. Milli olabilecek, dereceler elde edebilecek, rekorlar kırabilecek gençlerimizin daha fazla çıkması. Ben inanıyorum ki; Tepebaşı bölgemizde yaşayan gençlerimiz gerekli imkanların sağlanması durumunda yüzme konusunda çok başarılı olacaklardır. Cansu kızımız da onlar için güzel bir örnek. Yakın gelecekte bu branşta başarılı sporcular çıkaracağımızı umuyorum" diye konuştu.

(BRK-AS-Y)



04.08.2017 16:36:47 TSI

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