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Başkan Kalın, çobanların misafiri oldu



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, çobanları ziyaret edip çaylarını içti.

Mahalleleri sık sık ziyaret eden Başkan Kalın çobanları da ihmal etmiyor. Son olarak mahalle ziyaretleri esnasında kısa bir mola vererek, çobanlık yapan Birol Karaduman ve Samet Özkan'ı ziyaret edip onlarla sohbet eden Başkan Kalın, "Çobanlık, peygamber efendimiz başta olmak üzere bir çok peygamberimizin icra ettiği, benimde çocuklukta yaptığım kutsal bir meslek. Burada sizinle birlikte olmak, çoban çayımızı yudumlamak, bu temiz havayı solumak bana huzur verdi" dedi.

Başkan Kalın, Karaduman ve Özkan'a çobanlık yaptığı dönemdeki anılarını da anlattı. Karaduman ve Özkan da Başkan Kalın'ın kendileriyle ilgilenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

(İHA-AS-Y)



04.08.2017 16:38:47 TSI

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