ESOGÜ'de Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Düzenlendi
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) nin düzenlediği "Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi", ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Uzman Nihan Tomris Küçün tarafından proje döngüsü, proje bölümleri, ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgilerin verildiği eğitim ile sivil toplum kuruluşlarının fon kaynaklarına başvurularının artırılması amaçlandı.
(İHA-AS-Y)
04.08.2017 16:42:31 TSI
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