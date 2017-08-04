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Vali Yazıcı Antandros'u ziyaret etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği ile Antandros Antik Kenti'nde kazıları yürüten ekibi ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Altınoluk Mahallesine dört kilometre uzaklıkta bulunan Antandros Antik Kenti'nde 2000 yılında başlatılan kazı çalışmaları başarıyla sürüyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığında sürdürülen kazılar M.Ö. 7 ve 2. yüzyıl arasında kullanılan nekropolis (mezarlık), M.Ö. 4. yüzyıla ait sur yapısı ve 'Yamaç ev' olarak adlandırılan ve M.S. 1. yüzyılda yapıldığı düşünülen taban mozaikleri ve freskolarıyla dikkat çeken Roma villasındaki çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan kazıların dünü ve bugünü hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi veren Prof. Dr. Gürcan Polat, Antandros'un büyük bir kazı alanı olduğunu ve çalışmaları 2000 yılından bu yana sürdürdüklerini belirterek, "Bölgenin turizm açısından kalkınmasına katkı sağlayacak bir antik kente sahibiz. Antandros kenti de Efes gibi bir marka olabilir. Bunun için projelerimiz bulunuyor." dedi. Antandros Antik Kentinin Balıkesir'in tarihi sürecinin belirlenmesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürcan Polat, "Balıkesir'de uzun yıllardan beri devam ettirdiğimiz arkeolojik kazılar, tarihimizi en doğru şekilde yorumlayıp, gelecek çalışmalara ışık tutması açısından büyük önem taşımaktadır."dedi.

Antandros'ta 17 yıldır sürdürdükleri kazı çalışmalarında önemli bulgulara rastladıklarını kaydeden Prof. Dr. Polat, "Burada uzun yıllardan beri devam ettirdiğimiz arkeolojik kazılar, tarihi en doğru şekilde yorumlayıp, gelecek çalışmalara ışık tutması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar bizi geçmişimize bağlamakta ve burada yaşayan uygarlıklar hakkında bilgi vermektedir." dedi.

Bu yıl 17. sezon kazı çalışmalarının devam ettiği Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneğini ziyaret eden Vali Yazıcı, daha sonra kazı evini ve kazı alanını gezerek tarihi kalıntıları yerinde gördü.

Kazı evi ziyaretinde çıkartılan arkeolojik eserleri inceleyen Vali Yazıcı, ülkemizin bu önemli dünya mirasında sürdürülen çalışmalar yakın gelecekte Balıkesir'in bu yönde tanınmasına ve kültürel değerinin artmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Balıkesir'in zengin bir tarihinin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, "Balıkesir; birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi bir şehrimizdir. Bu tarihin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. 17 yıldır sabırla milim milim tarih arayan arkeologları kutluyorum. " dedi.

Balıkesir'den büyük bir tarih fışkırdığını dile getiren Vali Yazıcı, kazı çalışmalarının bölgemiz ve ülkemiz turizmine büyük katkı sağladığını ve bu çalışmalar sayesinde Balıkesir'in hak ettiği değere ulaşmaya daha da yaklaştığını belirtti. Balıkesir'in tarihi ve kültürel miras açısından son derece zengin bir kent olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, " Balıkesir'de bilinmeyen kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmak, turizme açmak ve Balıkesir'e prestij kazandırmak adına nerede bir çalışma yürütülse biz o çalışmanın kalbinde en büyük destekçi olmaya devam ederiz." dedi.

Yapılan kazıların yıllardır devam ettiğini çok sayıda önemli eserin ise ortaya çıkarılarak insanların gezmesi ve görmesi için hazırlandığına vurgu yapan Vali Yazıcı, ''Devam eden kazı çalışmalarında görüldüğü gibi Balıkesir hem insanlık tarihine ışık tutan, tarihsel süreçte önemli bir ticaret merkezi veya hep ilklerin yaşandığı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor."dedi.

Kazının hem arkeolojik açıdan hem de turizm açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'in her bölgesinde kültür ve tarih zenginliğinin olduğunu bu zenginliğin Balıkesir turizminin bir değeri olarak ziyarete açılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Zenginlikleri ortaya çıkarmak ve ziyarete açmanın ortak sorumlulukları olduğunu anlatan Vali Yazıcı, "Balıkesir'deki antik kentlerimiz gibi değişik değerlerimiz tanıtıldığında gerçek turizm potansiyelinin harekete geçirilebileceğine inanıyoruz. Balıkesir tabii ki sadece bu kültür varlıklarına ev sahipliği yapmakla kalmayıp, milli parkları ve adalarıyla da doğal güzelliğe sahip. Balıkesir'e gelen misafirlerimiz bir tarafta denize girebilir, Kaz Dağlarını ziyaret edebilir, adalarımızı gezebilirler." diye konuştu.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert de nazik ziyaretleri ve çalışmalarına destek verdikleri için Vali Yazıcı'ya teşekkür etti.

Ziyarete Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş da eşlik etti.

(EME)



04.08.2017 16:45:18 TSI

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