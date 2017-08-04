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Bozüyük Belediyesi 1'inci Karakucak Güreş Festivali kortej yürüyüşü ile başladı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Belediye tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1'inci Karakucak Güreş Festivali bugün gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivalin ilk gününde Bozüyük İdmanyurduspor güreş takımı ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen yıldızlar güreş sporcuları ile protokol mensuplarının katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Çınar taksi kavşağından Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden kortej yürüyüşü sonrasında buradaki programa geçildi. İlk olarak Belediye Başkanı ve Bozüyük İdmanyurduspor Fahri Başkanı Fatih Bakıcı tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak konuşmalara geçildi. Başkan Bakıcı konuşmasında, "Bu yıl ilkini gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyduğum festivalimiz bu yıl 1'inci yaşında. Ama inşallah geleneksel hale getireceğimiz festivalimizin rabbim izin verirse 10'uncu 20'uncu hatta 50'inci yaşını görmeyi Mevlam bizlere nasip etsin. İnsanlık tarihinin en eski sporlarından biri olan güreş, Türk spor tarihinde de önemli bir yere sahip. Bizlerde bu festival ile ata sporumuza sahip çıkalım, bu sporun güzelliklerini hep birlikte yaşayalım, bu sporu gençlerimize anlatalım, öğretelim istedik. Yaklaşık olarak 500 sporcumuzun katılacağı festivalimizde birbirinden değerli güreşçilerimizi ağırlayacağız. Ben kendilerine bizlere zaman ayırıp, yarın bizlerle birlikte olacakları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu ilk festivalimizin ilk güreş ağası olan Mehmet Bayram kardeşime de destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağolsunlar var olsunlar. Festivalimizin izleyenlerin güreşin tüm güzelliklerini görebileceği ve sportmence mücadelelerin yaşanacağı festivalimizde müsabakalarımız yarın kapalı spor salonumuzun yanındaki çim sahamızda yapılacak. 40 farklı ilin Güreş Federasyonu temsilcilerinin katılacağı festivalimizde, Minikler, Yıldızlar ve Büyükler olmak üzere toplam 3 kategoride düzenlenen müsabakalarda 30 baş pehlivan, 500 lisanslı sporcu ve Bilecikli minik güreşçilerimiz ter dökecek. Bu vesile ile ülkemizin çeşitli illerinden buraya gelen güreşçi kardeşlerimize ve hoş geldiniz diyor, güreşçi kardeşlerimize başarılar diliyorum ve tüm hemşehrilerimi festivalimize davet ediyorum" dedi.

Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından güreş sporunun, Türk milletinin gönlündeki yeri çok müstesna çok farklı diyen Kaymakam Hasan Yaman; "Bugün ilçemizde ilk kez düzenlenecek olan Bozüyük Karakucak güreş festivalinin açılışını bu kortejle ve bugün icra ettiğimiz programla açılışını başlatmış olduk. Bu ilki sizlerle birlikte yaşamaktan duymuş olduğum memnuniyeti, mutluluğu belirtmek istiyorum. Güreş sporunun Türk milletinin gönlündeki yeri çok müstesna çok farklı, Ata sporumuz güreş. Tabi güreş spor olmasının yanında analizinde geleneğinden beslenen bir takım teamüllere ve kurallara da sahip. Bu teamül, kurallar ve felsefe Atatürk'ün de 'ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünde belirttiği gibi en yakın spor dalı güreştir. Yarın er meydanına çıkacak olan güreşçilerimize başarılar dilerim. Aynı zaman da son günlerde bu etkinlik düzenlenirken heyecanını yakından müşahede ettiğim Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına, İl Gençlik ve Spor müdürümüze, İlçe müdürümüze, Halk eğitim müdürlüğümüze ve şuan burada isimlerini sayamadığım kişi ve kurumlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Bugün birbirinden değerli güreşçilerin ağırlanacağı festival de kıyasıya mücadele izleyenleri adeta mest edecek. Minikler, Yıldızlar ve büyükler olmak üzere toplam 3 kategoride düzenlenen müsabakalara Minikler kategorisinde 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlu sporcular, yıldızlar kategorisine 2000-2001 ve 2002 doğumlu sporcular, büyükler kategorisinde ise 1999 ve daha büyük doğumlu sporcular katılabilecek. 29 kilodan 100 kiloya kadar 27 farklı kilo ağırlığında yapılacak müsabakaların sonunda ilk üç dereceye giren sporculara çeşitli para ödülleri verilecek.

Türkiye Karakucak Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan festivalde maçlar kapalı spor salonunun önündeki çim sahada saat 11:00'de başlayacak. Gün boyu yapılacak heyecanlı müsabakaların ardından festival bugün saat 18:00'de yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

(İC-AS-Y)



04.08.2017 16:46:58 TSI

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